FPÖ pocht auf Neuauszählung der Landtagswahl

FPÖ muss sich innerhalb einer Woche entscheiden

Nach der Kundmachung am Montag hat die FPÖ nun eine Woche Zeit, um eine Neuauszählung zu beantragen. In dieser Frist kann verlangt werden, die Ergebnisse hinsichtlich der zahlenmäßigen Ermittlung zu überprüfen. Man habe schon „einige Fälle“ gesammelt, die nun gesichtet würden, so Tirols FPÖ-Chef Abwerzger. Dann werde eine Letztentscheidung getroffen.