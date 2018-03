Welser wollen auch Rotlicht-Testgebiet sein

Auch Welser FPÖ will Abbiege-Test

Die Welser FPÖ unter Stadtparteiobmann Gerhard Kroiß will nun ebenfalls auf den Zug aufspringen, haben doch seine Parteikollegen aus Linz den Weg zur Testregion geebnet. „Die Linzer Argumente gelten auch für Wels. Auch unsere Stadt sollte in den Pilotversuch einbezogen werden“, fordert Kroiß den Welser SPÖ-Verkehrsstadtrat Klaus Hoflehner auf, den Rotlicht-Test auf Schiene zu bringen.