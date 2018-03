Das finden die Vierbeiner richtig WAU

Also machte sich die erfahrene Hundehalterin Elisabeth Philipp noch zusätzlich kundig darüber, was alles in den Hundemagen darf und was nicht, welche Gemüsesorten bekömmlich sind, welchen Früchten der Vierbeiner nicht widerstehen kann. Und fertigte ihre erste Torte für Tao an! Das machte die Runde – und die handgefertigten Torten, individuell angepasst, sind mittlerweile ein Hit. Zwischen 15 und 35 Euro kosten sie je nach Ausführung und Größe, drin ist, was das jeweilige Hunderl begeistert, vom rohen Fleisch bis zum Lieblingsfutter, das der Besitzer stellt. Noch ein paar Leckerli druntergerührt, Verzierungen aus Karotten oder Kürbis, schon wird ein tierisches Meisterwerk draus. Auch Weihnachts- und Ostertorten wurden schon bestellt. Informationen unter: 0 316/81 00 33.