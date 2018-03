Hilfe für Hase, Igel, Vogerl!

Einige wichtige Schwerpunkte bitten Tierfreunde jetzt die Steirer, zu beachten: „Die Feldhasenbabys sind schon da oder werden jetzt geboren. Keinesfalls angreifen oder wegtragen – außer eines ist offensichtlich verletzt!“, mahnt die steirische Wildtierexpertin Monika Großmann. „Die Mutter kommt nur zweimal am Tag um es zu säugen, ansonsten sitzt das Kleine mucksmäuschenstill hineingeduckt in Mulden. Wenn es der Mensch berührt, nimmt die Mutter es nicht mehr, es ist dem Tod geweiht.“ Hunde an die Leine, gerade jetzt!