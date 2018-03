ManUnited peilt 1. Viertelfinale seit 4 Jahren an!

Jose Mourinho hatte vor dem Duell mit Sevilla leicht lachen. In der Premier League entschied der Portugiese am Wochenende das Prestigeduell mit Liverpool (2:1) für sich. Davon könne man sich freilich nichts kaufen, betonte Mourinho jedoch. „Im modernen Fußball lebt man Tag für Tag, Woche für Woche und Spiel für Spiel. Ich kann mir vorstellen, dass alles, was wir in den vergangenen Wochen erreicht haben, vergessen wird, wenn wir gegen Sevilla verlieren“, meinte er. In Andalusien vereitelte Uniteds spanischer Teamtorhüter David de Gea die besten Möglichkeiten von Sevilla. Englands Rekordmeister setzte auf eine Defensivtaktik. Zu Hause will United selbst den Takt vorgeben. In der Gruppenphase gelang dies vorzüglich, gegen den FC Basel, Benfica Lissabon und ZSKA Moskau gab es drei Siege bei einem Torverhältnis von 7:1.