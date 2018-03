Endlich: Reha-Zentrum für Kinder wird eröffnet

Stationäre Reha-Plätze für Kinder und Jugendliche waren bisher in Österreich absolute Ausnahmen, nun werden die Lücken endlich geschlossen. In Kürze geht beispielsweise das neue Rehazentrum in Wildbad Einöd (Bezirk Murau) mit 52 Plätzen in Betrieb. Davon sind 28 Plätze für kleine Herz- und Lungenpatienten und 24 für Kinder mit psychosozialen Problemen.