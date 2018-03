Messerattentäter wollte sich in Zelle Leben nehmen

Jener 23-jährige Afghane, der am vergangenen Mittwoch in Wien-Leopoldstadt vier Personen niedergestochen und schwer verletzt hatte, hat am Montag in der Justizanstalt Wien-Josefstadt einen Selbstmordversuch unternommen. Das Vorhaben des jungen Mannes wurde laut einer Sprecherin des Justizministeriums von aufmerksamen Justizwachebeamten rechtzeitig erkannt, die sofort einschritten und die nötigen Maßnahmen ergriffen.