Ulrike Königsberger-Ludwig wird SPÖ-Landesrätin

ÖVP schickt Ex-ORF-Chefredakteurin und London-Botschafter in Landesregierung

Die konstituierende Landtagssitzung findet am 22. März statt. Die Volkspartei stellt sechs der neun Regierungsmitglieder, das Team mit zwei Quereinsteigern wurde am Freitag präsentiert: Christiane Teschl wechselt vom ORF in die Landesregierung, Martin Eichtinger ist derzeit noch österreichischer Botschafter in London. Von der FPÖ wird Gottfried Waldhäusl Landesrat.