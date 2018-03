Warum ging Mann mit Messer auf seinen Freund los?

Erst als der Mann anfing, von fünf herunterzuzählen, habe der 32-Jährige den Ernst der Lage erkannt und sei weggelaufen. Sein Freund stach in seine Richtung und verletzte ihn an der Hand. Der Wolfsberger rief die Polizei, die den 44-Jährigen in seiner Wohnung festnahm. Er wird angezeigt.