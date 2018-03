Wien: U4-Teilsperre am Osterwochenende

Die Wiener U-Bahn-Linie U4 wird über Ostern zwischen den Stationen Karlsplatz und Margaretengürtel gesperrt. Von Samstag, 31. März, bis inklusive Montag, 2. April, kann die U-Bahn in diesem Bereich nicht fahren, weil im Zuge der Modernisierung neue Gleisverbindungen eingebaut werden, teilten die Wiener Linien am Montag in einer Aussendung mit.