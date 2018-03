Rezept der Woche: Huhn in Portweinsauce mit Püree

Zubereitung: Öl erhitzen. Hühnerkeulen salzen, auf beiden Seiten scharf anbraten, aus der Pfanne nehmen und warm stellen. Geschälte und geschnittene Zwiebeln glasig in der Pfanne anbraten. Knoblauch fein blättrig geschnitten dazugeben und mitbraten. Suppenwürfel einbröseln und alles etwas köcheln lassen. Mit ⅜ l Portwein ablöschen und reduzieren, bis eine etwas dickere Sauce entsteht. Mit Meersalz und Pfeffer aus der Mühle würzen. Hühnerkeule wieder in die Pfanne einlegen, soviel Portwein nachgießen, dass die Keulen bedeckt sind und köcheln lassen. Wenn notwendig etwas Wasser zugießen. Erdäpfel und Sellerie schälen, in Stücke schneiden und knapp mit gesalzenem Wasser bedeckt kochen, bis beides gar ist. Wasser verdampfen lassen, etwas Butter und Milch zugeben und stampfen. Mit Salz abschmecken. Keulen mit Püree und Sauce anrichten.