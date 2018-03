Feuerwehr verhinderte Großbrand auf Bauernhof

2.15 nachts in Anthering-Würzenberg: Beim Buchstätt-Bauern bricht im Dachstuhl des Zuhauses, in dem zwei Paare leben, ein Feuer aus. Ein Hitzestau im Kamin hatte den Brand ausgelöst. Der Landwirt (63), der im Hauptgebäude nebenan wohnt, wird durch das Knistern des brennenden Holzes wach. Er sieht nach und entdeckt, dass beim Zuhaus dichter Rauch aus dem Dachstuhl dringt. Der Bauer schlägt sofort Alarm. Die vier Mieter im Zuhaus sowie die Landwirtfamilie retten sich vorerst ins Freie.Feuerwehrkommandant Johann Landrichtinger fordert auch Unterstützung aus Bergheim und Oberndorf an. „Es waren dann ca. 85 Mann vor Ort“, erzählt er. „Die Menschen waren bereits alle im Freien. Das Löschwassser konnten wir aus einer 300 Meter entfernten Quelle beziehen“, so Landrichtinger.