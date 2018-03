Not-OP! Düsseldorf-Kicker erleidet Hoden-Riss

Es war eine Szene, wie sie wohl in jedem Fußball-Spiel mal vorkommt: Ein Verteidiger versucht einen Ball abzublocken und bekommt diesen dabei in die Leistengegend. So auch in diesem Fall – so weit, so gut. Hoffmann schüttelte sich kurz und spielte im Anschluss scheinbar unbehelligt weiter – und freute sich am Ende über den 2:1-Sieg seines Teams.