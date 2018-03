Neymar kommt mit Brasilien nach Österreich!

Noch ist es streng geheim. Aber es bahnt sich eine Testspiel-Sensation an, die für Österreichs Fußball-Fans ein wahrer Leckerbissen ist. Am 10. Juni dieses Jahres soll Rekord-Weltmeister Brasilien seine Generalprobe für die WM in Russland in Österreich absolvieren. Mit Neymar. Wahrscheinlicher Austragungsort: Das Happel-Stadion in Wien!