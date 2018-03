Enormer Schaden durch Einbrecher in Gmunden

In der Nacht auf Montag, 12. März drangen die Einbrecher in die Bezirkssporthalle, die angrenzende Eishalle und ein Vereinsgebäude ein. In einem Büro wurde der Tresor aufgeflext und das Bargeld gestohlen. Einen zweiten Tresor nahmen die Täter mit ins Freie und flexten ihn dort auf. Auch zwei Automaten wurden geknackt und ein Luftgewehr gestohlen.