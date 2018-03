Wer Falschparker anschwärzt, wird von App belohnt

Alles, was Nutzer der kostenlosen App tun müssen, um Falschparker anzuschwärzen, ist, das Vergehen per Schnappschuss zu dokumentieren und anschließend zusammen mit dem dazugehörigen Kennzeichen des Fahrzeugs an Car Park zu übermitteln – es könnte nicht einfacher sein, seinen Parkplatz „zu schützen“, kommentiert der App-Anbieter das Prozedere.