„Die Zukunft der Kommunikation sind Quanten“

Es mag noch ein langer Weg sein bis zum serienreifen Quantencomputer und zum Quanteninternet, aber die Quantenphysik bewegt sich Schritt für Schritt von der reinen Grundlagenforschung hin zu den ersten Anwendungen. Maßgeblich an diesen Entwicklungen beteiligt war und ist Anton Zeilinger, der anlässlich eines Vortrags am Institute of Science and Technology Austria am Dienstag keine Zweifel an der maßgeblichen künftigen Rolle der Quanten in der Informationstechnologie lässt: „Ich bin persönlich überzeugt, dass eines Tages die gesamte Informationsverarbeitung auf Quanten basieren wird - auch die Kommunikation.“