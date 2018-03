„Bild“-Zeitung verbannt Oben-ohne-Girls

„Männer, ihr müsst jetzt stark sein!“ Mit diesen Worten titelt bild.de derzeit die Ankündigung des Beginns „einer neuen Ära“. Das „Bild-Girl“ wird von nun an nicht mehr oben ohne zu sehen sein. „Unser Gefühl in den letzten Monaten war zunehmend, dass viele Frauen diese Bilder als kränkend oder herabwürdigend empfinden, sowohl bei uns in der Redaktion, aber auch unter unseren Leserinnen“, heißt es in der Begründung des Blattes.