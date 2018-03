Erdogan als Trauzeuge bei Hochzeit von Star Turan

Ungewöhnlich! Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat als Trauzeuge an der Hochzeit von Fußball-Star Arda Turan teilgenommen. Erdogan und seine Frau Emine waren am Sonntag Ehrengäste bei der Heirat von Turan und seiner Partnerin, wie die Zeitung „Hürriyet“ berichtete. Turan, der derzeit vom FC Barcelona an den Istanbuler Klub Basaksehir ausgeliehen ist, ist ein entschiedener Unterstützer Erdogans.