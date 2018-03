Sturz von Leiter häufigste Unfallart im Garten

Im Frühling drängen Hobby-Gärtner ins Freie. Es ist Zeit, die Bäume zu stutzen. Auch der 68-Jährige Unterländer wollte in Kufstein-Mitterndorf am Samstag einen Baum von Ästen befreien. Dafür stieg er auf eine Aluleiter. Diese hatte der Mann an einen Weidenstrauch angelehnt. Hinter dem Strauch führt eine betonierte Stiege in den Keller. Genau hier stürzte der Pension drei Meter in den Kellerabgang. Der 5-jährige Enkel musste das Unglück mit ansehen und holte sofort die Oma. Als diese den Ehemann fand, lebte er noch. Einige Stunden später aber verstarb der Pensionist im Krankenhaus Kufstein.