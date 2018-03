Bestatter: „Der Tod ist mein Job“

Trotz all der Professionalität, zur Routine wird der Beruf nie. „Es gibt natürlich Fälle, die besonders traurig sind. Vor allem wenn junge Menschen sterben. Ich kann aber relativ gut abschalten“, beschreibt Hanser. Den Fall, den er nie vergessen wird, war der, eines vierjährigen Jungen, der bei einem Unfall ums Leben kam. Durch den Beruf wurde ihm bewusst, wie schnell es gehen kann. „Zum Glück denke ich noch nicht sehr oft an meinen eigenen Tod.“ Was sind die schönen Seiten an einem Beruf, bei dessen Ausübung man die Kunden am schlimmsten Tag ihres Lebens trifft? „Wenn ich sehe, dass die Gäste einer Trauerfeier nicht nur traurig sind, sondern sich über die gelungene Verabschiedung freuen. Natürlich freut man sich auch über ein Trinkgeld.“