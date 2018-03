Mertesacker: „Am liebsten sitze ich auf der Bank“

In seinem 15. Jahr als Fußball-Profi legt Per Mertesacker ein schockierendes Geständnis ab. Im Sommer wird der DFB-Weltmeister seine aktive Karriere beenden und danach als Nachwuchsleiter bei Arsenal tätig sein. In einem Interview mit dem deutschen Magazin „Spiegel“ sprach der 33-jährige Deutsche nun über die Schattenseiten des Profifußballs, kritisierte das System und erzählte dass er vor jedem Spiel Brechreiz hatte.