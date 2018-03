Mit üblem Trick Juwelier betrogen: Wer sind Täter?

Am 15. Februar kurz vor 13 Uhr betraten die beiden Verdächtigen ein Schmuckgeschäft in Villach, in dem sie auf englischer Sprache Goldketten zum Verkauf anboten. Nach der Prüfung des Goldes machte der Juwelier ein Angebot. Die Verdächtigen nahmen das Gold wieder an sich, steckten es in ein Säckchen und verwickelten den Juwelier in ein Gespräch. Nachdem dieser ein neuerliches Angebot gemacht hatte, händigten sie ihm ein Säckchen aus. Sie kassierten die vereinbarte Summe von mehreren tausend Euro und verließen gleich das Geschäft.