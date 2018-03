Rodelunfall: Mädchen (4) landete im Graben

Mit einem Schockerlebnis endete der Rodelausflug einer deutschen Familie am Sonntag in Elbigenalp im Bezirk Reutte. Die vierjährige Tochter landete laut Polizei in einem Graben, nachdem sich die Rodel mit dem Kind selbstständig gemacht hatte. Der Vater und die nach erster Diagnose nur leicht verletzte Vierjährige wurden mit einem Rettungshubschrauber per Tau geborgen.