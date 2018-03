Securitys werfen sich auf Tierschützerin

Scherzhafter Vorschlag auf Twitter: Hunde bewaffnen

Auf Twitter wird die Reaktion der Hundebesitzerin gefeiert. Einige finden das beschützende Verhalten von Short „süß“. Andere machen sich über den Vorfall lustig und sprechen Anlehnung an eine Terrorattacke von einer „Terrier-Attacke“. Ein weiterer User fragt, ob es an der Zeit sei, Hunde zu bewaffnen und spielt damit auf den Vorschlag des US-Präsidenten Donald Trump an, Lehrer nach dem jüngsten Amoklauf in einer High School in Florida Lehrer mit Waffen auszustatten.