Helmut Berger hat dem Alkohol abgeschworen

Der Alkoholkonsum habe ihn am Ende „nur noch gelangweilt“, sagte Berger. „Ich habe in meinem Leben genug Alkohol getrunken. Vom vielen Bier hatte ich schon einen dicken Bauch bekommen, was mir nicht gefallen hat.“ Außerdem habe ihn das Trinken gute Rollen und Freunde gekostet. „Ich konnte im Rausch sehr ausfallend werden. Und es ist sehr anstrengend, wenn man sich dann am nächsten Tag bei allen möglichen Leuten entschuldigen muss.“