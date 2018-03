Amber Heard angelt sich Sean Penn

Was läuft denn da bei Amber Heard und Sean Penn? Die beiden Schauspieler wurden am Oscar-Wochenende beim gemeinsamen Dinner im „Sunset Tower Hotel“ in Los Angeles gesichtet. Ein Augenzeuge beschreibt gegenüber der „Page Six“, dass sich die Ex-Gattin von Johnny Depp und der Hollywood-Bad-Boy sehr vertraut gezeigt hätten: „Amber Heard und Sean Penn sahen so aus, als hätten sie ein gemeinsames Date. Sie teilten sich eine Flasche Rotwein, flirteten und sahen miteinander vertraut aus, manchmal in tiefe Gespräche versunken, manchmal lachend.“