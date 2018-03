Tesla-Milliardär will ab 2019 den Mars besiedeln

Tesla-Gründer Elon Musk ist bekannt für seine futuristischen Visionen. Der südafrikanische Milliardär, der auch das private Raumfahrtunternehmen SpaceX gegründet hat, arbeitet seit Jahren an der Kolonisierung des Mars. Bei der Technikmesse SXSW im texanischen Austin kündigte der 46-Jährige an, dass seine Mars-Rakete „BFR“ bereits im nächsten Jahr zu einem Probeflug Richtung Mars abheben werde. Musk geht es bei seiner Mars-Mission um das Überleben der Menschheit im Falle eines Dritten Weltkrieges auf der Erde, wie er in einem Gespräch bei der Messe betonte.