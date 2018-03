Hubschrauber-Einsatz am Kapuzinerberg

Spektakulärer Einsatz diese Woche im Bereich des Kapuzinerbergs in der Stadt Salzburg: Insgesamt 75 altersschwache bzw. durch Steinschlag beschädigte Großbäume müssen per Hubschrauber aus der steilen, kaum begehbaren Nordwand geborgen werden. Die Arbeiten dazu starten am Montag. Teils muss der Wanderweg gesperrt werden.