Bickel: „Jetzt bekommt keiner mehr ein Alibi!“

Nach der Nullnummer in Altach ist Fredy Bickel erstmals der Kragen geplatzt! Rapids Sportchef reiste nicht mit der Mannschaft zurück nach Wien, fuhr – was nicht geplant war – nach Zürich. Grün-Weiß steht still, holte im Frühjahr erst sechs Punkte. Fans und Kritiker schießen sich auf Trainer Goran Djuricin ein. Aber da spielt Bickel nicht mit. Der Schweizer ist sauer auf die Spieler. Aber ihm sind auch die Hände gebunden.