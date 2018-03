Junggesellinnen-Abschied endet mit Jet-Absturz

Ein Jungesellinnen-Abschied hat im Iran am Sonntag ein tragisches Ende gefunden: Die Unternehmertochter Mina Basaran hatte in Dubai mit Freundinnen gefeiert und war mit einem Privatflugzeug wieder unterwegs in ihre Heimat, der Türkei. In einer bergigen und abgelegenen Region im Iran stürzte die Maschine schließlich ab. Rettungskräfte mussten sich bei schwierigen Witterungsverhältnissen zum Schauplatz durchkämpfen. Es wird angenommen, dass alle elf Frauen an Bord - drei Crew-Mitglieder und acht Passagiere – ums Leben kamen.