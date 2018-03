„Wunderkind“ sorgt in Indian Wells für Sensation

Die erst 16-jährige US-Amerikanerin Amanda Anisimova hat am Sonntag beim WTA-Premier-Turnier in Indian Wells in der dritten Runde für eine Sensation gesorgt. Die mit einer Wildcard versehene Anisimova (WTA-149.) eliminierte in ihrem erst fünften Profi-Match die als Nummer 9 gesetzte Tschechin Petra Kvitova nach knapp 70 Minuten mit 6:2, 6:4.