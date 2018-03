KAC steigerte sich, glich die Serie mit 3:2 aus

Mit einer engagierten Leistung und einer kompletten Steigerung gegenüber der Heim-Niederlage vom Freitag konnten die Eishockey-Cracks des KAC mit einem 3:2-Sieg in Bozen in der Viertelfinal-Serie auf 1:1 stellen. Am Ende wurde es noch brenzlig, aber Tommy Koch und Co. brachten den Sieg über die Zeit.