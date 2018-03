Angestellte erkannte freche Parfüm-Diebe wieder

Eine Mitarbeiterin einer Drogeriekette sah am Samstag in ihrem Geschäft zwei Männer (33 und 41 Jahre), die erst einen Tag zuvor in einer Filiale in Bad Schallerbach Parfüms gestohlen haben sollen.

Die Frau alarmierte daraufhin sofort die Polizei, die das Duo aus Georgien dann auch schnappte.