Trauriges Geheimnis um LASK-Goleador Goiginger

2500 Seelen-Gemeinde

Was der 24-Jährige selbst nach seinem ersten Bundesliga-Triplepack sagte? Nicht viel! Fast scheint es so, als ließe der Salzburger lieber Tore sprechen. Dabei sind ihm Gespräche wichtig. So telefoniert er rund drei Stunden vor jedem Spiel immer mit seiner Freundin Anna-Maria. Ebenso mit seinem Bruder Christoph. „Ich bin eben sehr Familien-Bezogen“, sagt der Mann aus der nahe dem Wallersee gelegene 2500 Seelen-Gemeinde Köstendorf. Wo er schon mit 15 beim USV in der Kampfmannschaft spielte. Wo ihn heute jeder kennt. Und Eltern samt Opa bei jedem Spiel vorm TV sitzen.