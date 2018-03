Der Frühling setzt sich noch nicht durch

Mehr als 17 Grad in Mooslandl, knapp 15 Grad in Hartberg und immerhin 14 Grad in Bruck und Leoben: Der Sonntag brachte den Steirern stabil-warmes Ausflugswetter. Doch gewöhnen können wir uns daran nicht, die neue Woche wird wechselhaft. Am Wochenende kann es sogar wieder richtig kalt werden…