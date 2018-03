Brutaler Geldtaschen-Raub in Innsbruck

Drei vorerst unbekannte Täter haben einem 59-Jährigen am Freitag in Innsbruck die Geldtasche geraubt. Laut Polizeiangaben vom Sonntag sprach ein etwa 20 bis 25 Jahre alter Mann mit dunklen Haaren den Innsbrucker an und bat um eine Zigarette. Währenddessen zogen zwei Komplizen dem 59-Jährigen die Geldbörse aus der Gesäßtasche und stießen ihn zu Boden. Danach machte sich das Trio aus dem Staub. Der Unbekannte hatte den Mann gegen 22.30 Uhr in der Schützenstraße angesprochen. Nach der Tat waren die Männer in Richtung An-der-Lan-Straße geflohen. Die Polizei ersuchte etwaige Zeugen, sich zu melden.