Schwab holt als 4. bestes European-Tour-Ergebnis

Der österreichische Golfer Matthias Schwab hat am Sonntag mit Rang vier bei den Indian Open sein bisher klar bestes Ergebnis auf der European Tour erzielt! Der Steirer schaffte in Neu-Delhi eine Schlussrunde von 70 bzw. zwei unter Par und teilte sich Rang vier mit dem Spanier Pablo Larrazabal. Die bisher beste Platzierung des 23-Jährigen auf der European Tour war noch als Amateur Rang 14 beim Heimturnier 2013 in Atzenbrugg gewesen. Schwab ist erst seit vergangenem Jahr Profi bzw. regelmäßiger Gast auf der European Tour.