Amputiertes Bein als Kopfpolster verwendet

Weil einem Patienten in Indien sein amputiertes Bein als Kopfstütze gegeben wurde, haben die Behörden zwei Krankenhausärzte vom Dienst suspendiert. Die Leitung der staatlichen Klinik in Jhansi im Bundesstaat Uttar Pradesh teilte am Sonntag mit, zur Untersuchung des Vorfalls sei ein Ausschuss gebildet worden. Es solle geklärt werden, wer dem Patienten das amputierte Bein unter den Kopf gelegt habe. Den Schuldigen würden empfindliche Strafen drohen.