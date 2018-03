Rapid und Austria kämpfen nun FÜR Pyrotechnik!

Man wolle die Causa aber noch nicht verloren geben und in Absprache mit Bundesliga-Vorstand Christian Ebenbauer als Liga vereint auftreten. “Wir werden den Dialog suchen", sagte Kraetschmer. Bei der Klubkonferenz am 18. und 19. März werde man das Thema auf die Tagesordnung setzen. Einer jener Vereine, der von der Änderung ebenfalls in größerem Ausmaß betroffen wäre, ist Sturm Graz, das sich offiziell aber erst am Dienstag im Rahmen einer schon länger angesetzten Pressekonferenz in der Sache äußern will.