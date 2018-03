Riesenärger um den entführten Welpen „Prinz“

Der 13 Wochen alte Welpe wimmere und weine in seinem Schuppen, ohne Sonnenlicht und Auslauf. So klagten Tierschützer Anfang des Jahres , die Fotos ins Internet stellten. Auch Ortspolitiker nahmen sich der Causa an, der Ton in den sozialen Medien war rau, ging bis zu Morddrohungen gegen den Besitzer (46) von „Prinz“.