Jetzt U-Haft für Jafar S. nach Messerangriffen

Blutige Messerattacken

Der 23-Jährige hatte am Mittwoch in der Praterstraße zunächst ein Ehepaar und dessen Tochter durch Messerstiche lebensbedrohende Verletzungen zugefügt und kurz danach auf dem Praterstern einen Landsmann attackiert. Den hatte der 2015 als Flüchtling nach Österreich gekommene Asylwerber für seine Drogensucht verantwortlich gemacht. Jafar S. wurde am Freitagabend in eine Justizanstalt überstellt.