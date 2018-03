Hirntraining: Drei Apps für mehr Fitness im Kopf

Memorado Gehirnjogging Spiele

Das „Gehirn-Fitnessstudio“ bringt Ihre kognitiven Fähigkeiten in Schwung: Gedächtnis, Konzentration, Reaktion, Logik und mathematischen Fähigkeiten werden mit 24 Spielen in über 720 Levels trainiert. Auch diese App zeigt die eigenen Fortschritte an. Achtsamkeits- und Entspannungsübungen runden das Paket ab. In Summe eine tolle App für die optimale geistige Balance! Erhältlich ist der durchdachte Hirntrainier für iOSund Android.