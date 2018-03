ÖSV-Duo Hämmerle/Lüftner im Team-Sprint 2

Lukas Pachner/Hanno Douschan als zweites österreichisches Gespann blieb zum Auftakt im Viertelfinale hängen. Im Damen-Bewerb war der ÖSV nicht vertreten. Die Chance auf den vierten österreichischen Weltcupsieg in dieser Saison nach Lüftners Erfolg in Feldberg und jenen von Hämmerle vor einer Woche in La Molina und in Moskau besteht nächstes Wochenende beim Weltcup-Finale mit Einzel- und Teambewerb in Veysonnaz.