Parteienförderung: Länder erhalten 10 Mio. € mehr

Anders die Situation in den Ländern: Dort wurde die Parteienförderung in den vergangenen Jahren mehrmals angehoben. Abgesehen von Vorarlberg ist in allen Bundesländern grundsätzlich eine jährliche Valorisierung vorgesehen. Wobei es auch hier Ausnahmen gibt: So hat Oberösterreich seine Förderungen in den vergangenen Jahren zwar erhöht, heuer aber auf 22,2 Millionen Euro gekürzt. In Summe liegt die Parteienförderung in Oberösterreich aber immer noch am oberen Ende des maximal Zulässigen: Für jeden Wahlberechtigten fließen 20 Euro an die Parteien.