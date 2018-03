Arnautovic-Klub: Abstiegsangst und Fan-Chaos!

„Klub zerstört!“

„Ihr habt unseren Klub zerstört“, skandierten die Fans und forderten Rücktritte. Die Verantwortlichen verließen in der Folge noch während der Partie sicherheitshalber ihre Plätze. Der Club sowie die Liga kündigten eine genaue Untersuchung der Vorfälle an. West Ham muss mit einer harten Strafe rechnen. „Ich würde nicht sagen, dass ich mich bedroht gefühlt habe, aber auf dieser Welt weißt du nie. Es hat so gewirkt, als hätten die Fans genug gehabt, sie wollten ihre Emotionen zeigen“, sagte Noble.