Rapid kriselt sich weiterhin durch die Frühjahrssaison. Nach dem 0:0 am Samstag in Altach halten die Hütteldorfer bei sechs Punkten aus den jüngsten sechs Runden. Trainer Goran Djuricin bekrittelte nach dem sechsten sieglosen Altach-Gastspiel in Folge wie so oft in dieser Saison die mangelnde Effizienz - und brillierte mit dem Zitat der Runde: „Unsere Stürmer sind gut, sie treffen halt nicht.“