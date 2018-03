Philadelphia gewinnt mit Raffl 2:1 gegen Winnipeg

Die Philadelphia Flyers liegen in der NHL weiter auf Play-off-Kurs! Sie feierten am Samstag einen 2:1-Heimsieg über die Winnipeg Jets, aktuell die Nummer drei der Western Conference. Der 29-jährige Villacher Michael Raffl kam bei den Siegern zu 13:18 Minuten Einsatzzeit, Claude Giroux aus seiner Linie erzielte die 1:0-Führung in der 26. Minute.