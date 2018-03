ÖSV-Adler fliegen endlich wieder mal aufs Podest!

Noch vor Jahresfrist wäre ein dritter Platz nicht so großer Grund zur Freude gewesen, doch die Österreicher schienen zuletzt mannschaftlich auf dem vierten Rang „einzementiert“ zu sein. „Alles, was nicht so leicht hergeht, ist mehr wert“, meinte Schlierenzauer dazu. Cheftrainer Heinz Kuttin war erfreut. „Wir haben uns das erarbeitet. Wir sind in letzter Zeit wieder besser in Schuss gekommen. Wir haben heute anders aufgestellt. Schön, wenn es zum Schluss so knapp wird und wir endlich wieder den Schritt auf das Podest schaffen.“