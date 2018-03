Chinas Stars drehen am Gruberhof in Igls

Die Hände lässig in den Taschen ihrer Röhrenjeans, schlendert Angelababy auf eine Gruppe nicht minder stylisch herausgeputzter junger Chinesen zu. Einige Meter weiter legt sich die Crew ins Zeug, das Set herzurichten. Im Gruberhof in Igls ging am Freitag so richtig die Post ab: In und vor dem Hotel fanden die Dreharbeiten zur chinesischen Outdoor-Realityshow „Keep Running“ (kann im „Reich der Mitte“ mit einer Quote von 500 Millionen Zusehern punkten) statt.